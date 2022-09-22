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Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pınar Cup'da heyecan dorukta. Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu geçecek mücadele öncesi merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko mücadelesi ile ilgili merak edilenler...

22.09.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Pınar Cup 2022'de Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Basketbol severler bu keyifli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

  • PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko mücadelesi bugün saat 20.30'da başlayacak.

  • PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Heyecanla beklenen maç Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

    PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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