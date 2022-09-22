Pınar Cup 2022'de Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Basketbol severler bu keyifli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...