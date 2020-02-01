01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pınar Karşıyaka: 76 - Frutti Extra Bursaspor: 71
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Özge Şentürk
Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Crocker 12, Kennedy 11, M'Baye 17, Morgan 10, Metecan Birsen 2, Yunus Sonsırma 6, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım 2
Frutti Extra Bursaspor: Christopher Jones 13, Lopez 32, Perry Jones 8, İzzet Türkyılmaz 2, Olaseni 4, Tevfik Akdamar, Ender Arslan 3, Robinson 9, Dusan Cantekin
1. Periyot: 23-11
Devre: 44-30
3. Periyot: 59-48
Müsabakaya Crocker'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakikayı M'Baye ve Taylor'un 3 sayılık basketleriyle 15 sayı farkla 18-3 önde geçti. Konuk ekibin 8-0'lık serisine rağmen üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka periyodu 23-11 galip bitirdi.
İkinci periyoda M'Baye ve Metecan Birsen'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka farkı 17 sayıya çıkardı: 30-13. Üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip devreyi 44-30 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta farkı 19 sayıya yükselten (49-30) Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı da 54-38 önde geçti. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu da 59-48 üstün tamamladı.
Son periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, üst üste bulduğu basketlerle 37. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar indirdi: 63-67. Karşılaşmanın son dakikasına 3 sayı farkla (71-68) önde giren Pınar Karşıyaka, son dakikada çekişmeli geçen müsabakadan 76-71 galip ayrıldı.
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