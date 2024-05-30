Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
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Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.
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Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.
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Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.
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