"KAMU HAKKINDAN KORKARIZ"

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, konunun tasarruf tedbirlerine girdiğini ve kira artışından vazgeçmeyeceğini belirterek, "200 lira olan lojman aylık kirası 1100 TL oldu. Tunceli’deki kira durumuna baktığımızda, bir de lojmanı keyfi olarak elinde bulundurdukları, sırada bekleyeni düşünmedikleri anlayışıyla bu fiyat çok düşük kalmıştır. Mayıs ayında Tunceli Eğitim-Bir-Sen Başkanı ve yönetimi dilekçe verdiler. O günden beri bizden aldığınız fazla parayı geri verin, diyor. Biz de dedik ki ‘Hukuki süreç devam ediyor, vermeyeceğiz. Bu bir süreç sonuçlanınca vereceğiz. Ama çok şükür ki o durumda işte Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bu konuyu ele aldılar ve tasarruf tedbirlerinin genelgesine girdi. Bu genelgede de denildi ki, ildeki rayiç fiyat uygulanacaktır. Şimdi biz onu uygulayacağız. Sendikanın buna itiraz etme hakkı yok. Adaletle kararı vereceğiz. Adalet mülkün temelidir. Mülkün tek sahibi Cenabıallah'tır. Biz bundan korkarız. Kul hakkından korkarız. Kamu hakkından korkarız. 86 milyonun kamu hakkını korumaya çalışıyoruz. Munzur Üniversitesi yönetimi olarak yaptığımız harcamalarda tasarruf tedbirleri çıkmadan önce bunların çoğunu yapıyorduk. 1+1 lojman için geçen yıl bu zamanlar 201 lira aylık kira alınıyordu. Biz bunu aylık 1118 TL yaptık. 2+1 lojman, 406 TL iken biz bunu 2 bin 36 TL yaptık. 3+1 lojman 557 lirayken yani en iyi koşullardaki lojman ve çoğunun da şehirdeki evlerden geri kalır yanı yok, bu lojmanlar lüks yapılmış. Bunu da 2 bin 356 TL yaptık" ifadelerini kullandı.