Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Son dakika: Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çifti liseli aşıklar gibi!

Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı çifti liseli aşıklar gibi!

Yiğit Kirazcı, önceki gün 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Pınar Deniz'i sette ziyaret etti. Kirazcı'nın sürprizi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen ünlü oyuncu, sevgilisini öpücüklere boğdu

07.01.2022 - 11:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Pınar Deniz ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı, hastalığı atlattı. Karantina sürelerini dolduran çift, iyileşmelerinin ardından setlere geri döndü.

  • ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

    Deniz, önceki gün rol aldığı dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Emirgan'daydı. Kirazcı da setten vakit bulup, sevgilisine sürpriz yaptı. Mola sırasında beraber öğle yemeği yiyen ikili, objektifleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  • "NEREDEN ÇIKTINIZ?"

    Pınar Deniz, "Nereden çıktınız ya? Şaşırdım... Setten bekliyorlar, başka zaman konuşuruz." diyerek, kendilerini görüntüleyen muhabirlerden müsaade istedi.

  • Ünlü isim, ardından aracına yönelen sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiftin aşk dolu anları ise objektiflere böyle yansıdı.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan "Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, daha önce samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Deniz, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıklamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.