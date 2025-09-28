Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aile pozu
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan'la evlerinin bahçede keyifli anlar yaşadı. Deniz, bu anları beyaz kalp emojisiyle Instagram'dan paylaştı
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da dünyaevine girmiş ve kısa süre sonra bebek müjdesini paylaşmıştı.
Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına Fikret Hakan adını vermişti.
Zaman zaman oğulları Fikret Hakan ile objektif karşısına geçerek pozlar veren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu özel anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak Pınar Deniz, evlerinin bahçesinde eşi ve oğluyla birlikte geçirdikleri sakin anı, beyaz kalp emojisi eşliğinde Instagram hesabından yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram