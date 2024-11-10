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        Haberler Magazin Pınar Deniz, oğluna isim arıyor

        Pınar Deniz, oğluna isim arıyor

        Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile oğluna isim bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Deniz; "Erkek ismi zormuş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:19
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pınar Deniz, Etiler'de görüntülendi. Hamile olan oyuncu, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi. Annelerden tavsiye aldığını belirten Deniz, "Göbeğimi gören herkes söylüyor" ifadelerini kullandı.

        Eşi Kaan Yıldırım'ın heyecanlı olduğunu belirten oyuncu; "O da heyecanlı ben de. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim" diyerek espri yaptı. Erkek bebek dünyaya getirecek olan Pınar Deniz; "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek, gazetecilere sordu.

        "KIZ ÇOCUĞU DİYE HAYAL ETMİŞTİM"

        Pınar Deniz, "Baby Shower yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Yapmam derim ama en büyüğü yaparım diye korkuyorum. Ben o konuda üşengecim. Bir arkadaşım yapar anca öyle" cevabını verdi. Oyuncu, "Doğum nerede olacak?" sorusuna, "İnşallah doğum burada olacak" diye cevap verdi. İtirafta bulunan Deniz, "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum" dedi.

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        #Pınar Deniz

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