Pınar Deniz'in gözyaşları

PINAR DENİZ'İN GÖZYAŞLARI

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Pınar Deniz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü. Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçilerinden Deniz'e, "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" yorumları yağdı.