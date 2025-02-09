Pınar Deniz'in canı tatlı çekti
Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz'in canı tatlı çekti
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.
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İlk kez anne olacak olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz, zaman zaman karnı burnunda pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Deniz, bu sever bir kafenin aynasında poz verdi.
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TATLI AŞERDİ
Tatlı aşerdiğini ifade eden Pınar Deniz, "Canımız tatlı çekmiştir" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğinin ismine henüz karar veremediğini söylemişti.