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        Haberler Magazin Pınar Deniz'in canı tatlı çekti - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'in canı tatlı çekti

        Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz'in canı tatlı çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:01
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          Geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

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          İlk kez anne olacak olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz, zaman zaman karnı burnunda pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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          Fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Deniz, bu sever bir kafenin aynasında poz verdi.

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          TATLI AŞERDİ

          Tatlı aşerdiğini ifade eden Pınar Deniz, "Canımız tatlı çekmiştir" ifadelerini kullandı.

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          Öte yandan erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğinin ismine henüz karar veremediğini söylemişti.

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