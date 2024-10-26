Pınar Deniz ile Neslihan Atagül'den yurt dışı paylaşımları

Neslihan Atagül, kısa süre önce İtalya'da katıldığı bir programda oğlunun olacağını müjdeledi. Duygularını; "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde, şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş" sözleriyle ifade eden Atagül, hamileliğinin mutluluğunu paylaştı.