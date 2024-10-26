Pınar Deniz ile Neslihan Atagül'den yurt dışı paylaşımları
Pınar Deniz ile Neslihan Atagül, çiçeği burnunda anne adayları olarak yurt dışındaki tatil anlarını sosyal medyada paylaştı. Pınar Deniz, Londra'da, Neslihan Atagül ise Mısır'da tatil yapıyor
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Çiçeği burnunda anne adayları Pınar Deniz ile Neslihan Atagül, yurt dışındaki tatil anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz, soluğu Londra'da alırken, Neslihan Atagül de Mısır'dan paylaşım yaptı. İki oyuncu, tatillerindeki detayları takipçileriyle paylaştı.
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Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Roma'da sade bir nikâh töreni gerçekleştirerek dünyaevine girmişti.
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Çiftin erkek bebek beklediği öğrenilirken, Pınar Deniz; "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre, inşallah erkek çocuğumuz olacak" demişti.
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Londra'da Kaan Yıldırım ile birlikte tatil yapan Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarında eşinin fotoğraflarına da yer verdi.
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Diğer taraftan, Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli ve ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Neslihan Atagül, kısa süre önce İtalya'da katıldığı bir programda oğlunun olacağını müjdeledi. Duygularını; "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde, şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş" sözleriyle ifade eden Atagül, hamileliğinin mutluluğunu paylaştı.
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Ünlü oyuncu, belirginleşen karnıyla Nil Nehri manzarasında verdiği pozları takipçileriyle buluşturdu.
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Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımına; "Nil'de bir sürüş" notunu ekleyerek, sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram