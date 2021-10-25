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Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! - Magazin haberleri

Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, kendisine gelen eleştirileri yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, bu kez de dövmeleri hakkında yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı

25.10.2021 - 09:24 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, sık sık takipçilerinin eleştirilerine yanıt veriyor. Altuğ, son olarak da dövmeleri hakkında konuşan bir takipçisine karşılık verdi.

  • "BENİM BEDENİM"

    Hafta sonunu Kocaeli'nde kamp tatili yaparak geçiren ünlü oyuncu, dövmelerinin göründüğü bir fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'a bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.

    Ünlü oyuncu ise, "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" yanıtını verdi.

  • INSTAGRAM TEPKİSİ

    Geçtiğimiz aylarda yemek masasının fotoğrafını Instagram yayınlayan Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna da kayıtsız kalmamıştı. Ünlü oyuncu, "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirmişti.

  • "ESTETİKLERİMİ YAZAR MISINIZ!"

    Altuğ, daha önce de makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını yayınlamıştı. Takipçileri Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcı, "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumunu yapmıştı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ, "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazmıştı.

  • "ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM"

    Altuğ, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlara uzanacak dili koparırım." şeklinde konuşmuştu.

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