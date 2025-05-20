Pilot Nasıl Olunur? 2025 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?

Pilot Olma Şartları 2025

Pilot olma hayalinin kuran pek çok genç pilot olma şartları ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Pilot olma şartları 2025 yılında yeniden düzenlenerek, bazı kriterler daha eklenmiştir. 2025 yılında revize edilen durumlar da göz önünde tutularak, pilot olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

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- En az lise mezunu olmak

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani SHGM onaylı uçuş okulunda eğitim alarak başarı sağlamak.

- Sağlık muayenesinden geçerek Class 1 sağlık sertifikası almak.

- Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak.

- İleri düzeyde İngilizce bilmek.

Pilotluk İçin Yaş Sınırı Var mı?

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Pilot olmak için gereken şartlara sahip olan adaylar, yaş sınırıyla ilgili de bilgi sahibi olmak istiyor. Bu nedenle sıklıkla pilotluk için yaş sınırı var mı sorusunu getiriyorlar. Merak edenler için söylemeliyiz ki evet, pilotluk için uygun görülen bir yaş sınırı var… Pilotluk yaş sınırı, bazı durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yaş sınırıyla ilgili detaylar ise şöyle;

- Öğrenci pilot lisansı için minimum 17 yaşında olmak

- Ticari pilot lisansı için minimum 18 yaşında olmak

- Havayolu nakliye pilot lisansı için minimum 21 yaşında olmak

Üst yaş sınırı ise değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 65 şeklinde belirlenmiştir. Bu yaşın üstündeki bireylerin ticari uçuş gerçekleştiremeyeceğini bilmelisiniz.

Pilot Olmak İçin Boy Kilo Sınırı Var mı?

Pek çok meslek kolunda bazı fiziki beklentilere uyum sağlamak gerekiyor. Bu mesleklerden biri de ciddi anlamda dikkat gerektiren pilotluk… Pilot olmak için boy kilo sınırı var mı sorusu da sıkça merak ediliyor. Pilot adaylarının kokpitte güvenli ve rahat hareket kabiliyeti sağlayabilmesi için belirlenen bazı kriterler bulunuyor… REKLAM - Boy genellikle 1.60 – 1.90 metre arasında olmalıdır.

- Vücut kitle indeksi ise; 18.5 – 30 aralığında olmalıdır. Ancak belirlenen standartlar havayolu şirketlerine ve eğitim alınan uçuş okuluna göre değişebilir. Pilot Olma Şartları Erkek ve Kadın Adaylar İçin Aynı mı? Pilot olma şartları erkek adaylar için bu şekilde… Ancak pek çok kadın tarafından da pilotluk kriterleri merak edilmiyor değil. Öncelikle belirtmeliyiz ki erkek ve kadın adaylardan beklenenler de herhangi bir farklılık yok. Pilot olma şartları kadınlar için de erkekler için sunulan kriterlerle bire bir aynı. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm adaylar, aynı akademik, fiziksel ve psikolojik standartlarla değerlendiriliyor. Pilot Olmak İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekli? Pilot olmak isteyen adayların en çok sorduğu sorulardan biri de elbette Pilot olmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerekli sorusu… Pilot nasıl olunur diye merak edenler için en önemli konulardan biri alınması gereken eğitim. Sivil havacılık sektöründe pilot olmak için belirli bir bölüm şartı bulunmadığını belirtmeliyiz. Ancak akademik alanda durum değişmektedir. Pilot olmak için okunabilecek bölümler;

- Havacılık ve Uzay Bilimleri

- Pilotaj Bölümü

- Uçak Mühendisliği

- Fizik, Matematik veya Mühendislik Fakülteleri

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