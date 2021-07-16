Hepimiz biliyoruz ki Türk mutfağının yemekleri kadar mezeleri de çok lezzetli. İsterseniz büyük sofralara destekleyici olarak yapabileceğiniz isterseniz de bir değişiklik olsun diyerek yemek niyetine yapabileceğiniz başlıca meze barbunya pilaki tarifi ister misiniz? İşte lezzetli ve pratik Barbunya Pilaki Tarifi... Barbunya pilaki nasıl yapılır?
PİLAKİ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
2 adet orta boy havuç
1 adet orta boy patates
1 adet kuru soğan
3-4 diş sarımsak
300 gram barbunya
1 yemek kaşığı kadar biber salçası
3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
Tuz
1 adet küp şeker
PİLAKİ NASIL YAPILIR?
• İlk önce barbunyalarımızı tam pişmeyecek kadar haşlıyoruz.
• Kuru soğanımızı ve sarımsağımızı küp küp doğrayıp, bir tencereye alıyoruz.
• Zeytinyağı ekleyip, kavurmaya başlıyoruz.
• Soğanlarımız kavrulurken, havuçlarımızı ve patatesimizi küçük küçük küp şeklinde doğruyoruz.
• Kavrulan soğanlarımızın üzerine patateslerimizi, havuçlarımızı ve salçamızı ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz.
• Bir süre kavurup, haşladığımız barbunyamızı, küp şekeri ve baharatlarımızı ilave edip, karıştırıyoruz.
• Tenceremize barbunyaları geçecek kadar su ekleyip, suyunu çekene kadar pişiriyoruz.
• Eğer barbunyalar suyunu çektiği halde pişmediyse, biraz daha su ekleyip, pişirmeye devam ediyoruz.
• Barbunyalarımız yeteri kadar pişince ocaktan alıyoruz.
• Barbunya pilaki tarifi artık servis için hazır. Afiyet olsun.
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