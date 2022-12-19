Hayati tehlikeyi atlattı

DHA

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesinin acısı yüreklerde tazeyken, bu kez yine başkentte benzer bir olay yaşandı. Piiz müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık (38), 14 Aralık'ta Ankara'da konser verdikleri bir eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansımıştı.

İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Mehmet Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan müzisyene yumrukla saldırmıştı.

Mehmet Dudarık Saldırının ardından ağır yaralan Mehmet Dudarık, hastaneye kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dudarık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık'ın beyin cerrahi servisinde tedavisine devam edildiğini ifade ederek, "Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi'nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır" dedi.

"KAFASINA O KADAR DARBE ALINCA MS'İ TETİKLENİYOR" Piiz grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunmuştu. Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söylemişti. Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Mehmet Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlatmıştı.

Doğa Usta Usta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi.

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirmişti. Fotoğraflar: DHA, AA