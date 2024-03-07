Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u 15 Aralık 2022'de yaralayan sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bilge Kaan K. ve taraf avukatları katıldı.

Bilge Kaan K.'nın da Dudarık'ın arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezi dışında darp ettiğini belirten savcı, sanığın daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a da yumruk attığını ifade etti.