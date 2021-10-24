Picasso'nun 11 tablosunun satışı 100 milyon doları aştı!

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Picasso'nun 11 tablosu ve diğer çalışmaları Las Vegas’ta düzenlenen bir açık artırmada 100 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.

Sotheby's müzayede evinde gerçekleşen açık artırma, İspanyol sanatçı Picasso’nun 140. Doğum gününe iki gün kala gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYATA SATILAN TABLO

Picasso’nun 1938 yılında sevgilisi Marie-Therese Walter'ı resmettiği "Femme au Beret Rouge" tablosu en yüksek fiyata satıldı. Tablo 40 milyon dolara satıldı.

Alıcıların isimleri açıklanmadı.

Büyük ölçekli portreler "Homme et Enfant" ve "Buste" d'homme" sırasıyla 24,4 milyon dolar ve 9,5 milyon dolara satıldı.

"Le Dejeuner sur l'herbe" gibi seramik üzerine daha küçük işler 2,1 milyon dolardı. Tabloların satış öncesindeki tahminlerin üç ya da dört katına satıldığı ifade edildi.