Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Basketbol NBA Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi - Basketbol Haberleri

        NBA ekibi Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi

        NBA takımı Phoenix Suns, başantrenörlük pozisyonuna Mike Budenholzer'i getirdiğini duyurdu. Budenholzer, Frank Vogel'ın yerine bu göreve getirildi. 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı söyleniyor. Budenholzer daha önce Atlanta Hawks ve Milwaukee Bucks'ta çalışmış, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşamış ve iki kez yılın antrenörü seçilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Phoenix Suns'ta Budenholzer dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Mike Budenholzer getirildi.

        Suns'tan yapılan açıklamada, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Budenholzer ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        ABD basınında yer alan haberlerde, Budenholzer'ın 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

        Kariyerinde Atlanta Hawks (2013-2018) ve Milwaukee Bucks'ı (2018-2023) çalıştıran 54 yaşındaki ABD'li antrenör, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Budenholzer, 2015 ve 2019'da ise NBA'de yılın antrenörü seçildi.

        Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı. Tarihinde NBA şampiyonluğu bulunmayan Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Habertürk Anasayfa