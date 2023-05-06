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Phoenix Suns, serideki ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'ı 121-114 yenen Phoenix Suns, ilk galibiyetini aldığı seriyi 2-1'e getirdiAmerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets'ı 121-114 yenen Phoenix Suns, ilk galibiyetini aldığı seriyi 2-1'e getirdi

Giriş: 06.05.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Phoenix Suns, serideki ilk galibiyetini aldı
AA

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Ev sahibi Suns, Batı Konferansı lideri Nuggets'a karşı serideki ilk maçını, toplam 86 sayı atan Devin Booker ve Kevin Durant sayesinde kazandı.

All-star oyun kurucusu Chris Paul'den yoksun sahaya çıkan Suns'ta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma, Durant de 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 17 ribaunt, 17 asist, Jamal Murray'nin 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Michael Porter'ın 21 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

CELTICS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Philadephia 76ers'a konuk olduğu Doğu Konferansı yarı finalinin 3. karşılaşmasını 114-102 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Jayson Tatum ve 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Jaylen Brown öne çıktı.

76ers'ın skor yükünü, 30 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla mücadele eden Joel Embiid çekti. James Harden ise 16 sayı, 11 asist, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Öte yandan normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 76ers pivotu Embiid'e, maç öncesi ödülü verildi.

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