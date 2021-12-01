BioNTech aşısında işte en fazla antikor oluşan grup!

Yeni bir çalışma, iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra cinsiyetin ve yaşın antikor düzeyleri üzerinde ne kadar güçlü olduğunu belirlediğini ortaya koydu.
KADINLARDA VE ÇOCUKLARDAKİ ANTİKOR DÜZEYLERİ ERKEKLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE GÖRE DAHA YÜKSEK
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü ile Verona Üniversitesi uzmanları, COVID-19 aşısı olan kadınlar ve çocuklarda, erkekler ve 65 yaş üstü bireylere göre daha yüksek antikor olduğunu bildirdi.
Bilim insanları, 65 yaşın altındaki kişilerde eşiğin üzerindekilere göre iki kattan fazla antikor seviyesine sahip olduklarını dile getirdi. Bununla beraber zaman içinde antikorların prevalansı (yaygınlık) üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen çalışma, aynı zamanda yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 düştüğünü gösterdi.
"ANTİKOR SEVİYELERİ YAŞ VE CİNSİYETTEN BAĞIMSIZ OLARAK TÜM İNSANLARDA HIZLA DÜŞÜYOR"
Araştırmayı yürüten Texas Biyomedikal Araştırma Enstitüsünden bilim insanı Brandon Michael Henry, yaptığı açıklamada "Antikor seviyeleri, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm insanlarda hızla düşmektedir. Çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya ve COVID-19 ölümlerini önlemeye devam edebilmemiz için antikor seviyelerini yüksek tutmalıyız. Bu da tüm yetişkinler için güçlendirici aşıların önemli olacağına dair ek kanıtlar sağlıyor" dedi.
Bulgular, İtalya'da yaşları 21 ile 75 arasında değişen ve iki doz aşı olan 787 sağlık çalışanından oluşan bir gruba dayanıyor.
Araştırmacılar, katılımcıların aşılanmadan önce ve ikinci dozdan bir, üç ve altı ay sonra antikor düzeylerini ölçtüler. Araştırma ekibi, cinsiyetler arasında gösterilen farkın vücuttaki hormonlardan, özellikle de erkeklerdeki testosterondan kaynaklandığını teorize etti.
Basın açıklamasına göre, testosteron doğal olarak bağışıklık sistemini baskılarken, kadınlarda daha yüksek olan östrojen bağışıklık tepkilerini güçlendiriyor.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!