Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a para cezası - Futbol Haberleri

        PFDK’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a para cezası

        Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 'sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar' nedeniyle 400 bin TL, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin TL, Galatasaray'a da 'merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi' ve 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedenleriyle toplam 339 bin TL para cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

        "RAMS Başakşehir'in, 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribünü C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada RAMS Başakşehir, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada RAMS Başakşehir idarecisi Murat Yaman’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada RAMS Başakşehir idarecisi Murat Yaman hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

        MKE Ankaragücü'nün, 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 403, 404, güney kale arkası 203, 204, doğu tribün 305, batı VIP tribün VIP B, VIP sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada MKE Ankaragücü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE Ankaragücü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Fenerbahçe’nin, 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Gaziantep FK'nın, 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Gaziantep FK'nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Galatasaray'ın, 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Çaykur Rizespor'un, 01.09.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu maraton tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Hatayspor'un, 03.09.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Hatayspor'un, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Adana Demirspor'un, 03.09.2023 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst D2, E2, F2, G2, H2 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Trabzonspor'un, 01.09.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Beşiktaş'ın, 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa