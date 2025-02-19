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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:40
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da "tehdidi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi

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