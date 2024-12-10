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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK sevkleri açıklandı - Futbol Haberleri

        PFDK sevkleri açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den; Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray'ı çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:53
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        PFDK sevkleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray gibi kulüpler PFDK'ya sevk edildi.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

        “1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        3- ONVO ANTALYASPOR Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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