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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'dan Trabzonspor'a 2 milyon TL para cezası! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan Trabzonspor'a 2 milyon TL para cezası!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından bordo-mavili kulübe, sosyal medya hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle 2 milyon TL para cezası verdi. Kurul, ayrıca Beşiktaş'a 930 bin TL, Kasımpaşa'ya 525 bin TL, Fenerbahçe'ye de 168 bin TL para cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:51
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        PFDK'dan Trabzonspor'a dev para cezası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

        "Adana Demirspor görevlisi Ferdi Eryılmaz’ın, 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

        Kayserispor Kulübü'nün, 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201, 202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Onurcan Piri’nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 29 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasınaAynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Gökhan Sazdağı’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulaması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

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        Çaykur Rizespor A.Ş.’nin, 05.04.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Sivasspor Kulübü'nün, 05.04.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Corendon Alanyaspor Kulübü'nün, 06.04.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, TFF’nin izni olmaksızın müsabaka başlamasından 10 dakika önce saha dışında gösteri yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

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        Fenerbahçe’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün D-E, spor toto tribün D-E ve maraton üst tribün H-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Trabzonspor'un, 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Trabzonspor idarecisi Taner Fikret Saral’ın, 04.04.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        Kasımpaşa’nın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Beşiktaş'ın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Tayyip Talha Sanuç’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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