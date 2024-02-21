Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK bu sezon en çok cezayı Fenerbahçe'ye verdi! - Futbol Haberleri

        PFDK bu sezon en çok cezayı Fenerbahçe'ye verdi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sezon başından bu yana en çok cezayı 8 milyon 77 bin lirayla Fenerbahçe'ye verirken, Tahkim Kurulunun indirimlerinin ardından bu rakam 7 milyon 182 bin 500 liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu sezon en çok cezayı Fenerbahçe yedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        PFDK, sezon başından bu yana 8 milyon 77 bin TL ile en çok cezayı Fenerbahçe'ye verdi. Sarı-lacivertli kulübü 8 milyon 4 bin ceza verilen Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların cezası da Tahkim indirimlerinin ardından 6 milyon 804 bin liraya geriledi.

        Sezon başından bu yana Süper Lig kulüplerine toplamda 48 milyon 224 bin 500 lira ceza verildi

        Tahkim tarafından indirilen ceza miktarı 7 milyon 481 bin 142 lira 86 kuruş oldu. Bu meblağ düştüğünde kulüplere toplam 40 milyon 743 bin 357 lira 14 kuruşluk ceza kesildi.

        FENERBAHÇE'DE EN ÇOK CEZAYA TAFARTAR SEBEP OLDU

        PFDK tarafından bu sezon 8 milyon 77 bin lira ceza verilen Fenerbahçe, bu anlamda listenin ilk sırasında yer aldı. Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli ekibe toplamda 894 bin 500 lira indirim verdi. İndirimlerin ardından kulübe kesilen toplam para cezası 7 milyon 182 bin 500 lira oldu.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübüne cezanın 3 milyon 418 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verildi.

        Sarı-lacivertli takımda cezanın 2 milyon 198 bin liralık kısmı ise başkan Ali Koç ve yöneticilere verildi.

        Başkan Ali Koç'a 4 farklı seferde 1 milyon 120 bin lira ceza verilirken, yöneticiler Burak Çağlan Kızılhan, Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Can Gebetaş ise 6 farklı dönemde toplam 1 milyon 78 bin lira ceza aldı.

        Kulüp, yöneticilerinin yaptığı açıklamalar sebebiyle ayrıca 2 milyon 200 bin lira cezaya çarptırıldı.

        Tahkim Kurulu, yönetim kademesi ve yapılan açıklamalar sebebiyle kulübe verilen cezalarda toplam 842 bin 500 liralık indirim yaptı.

        Başkan Ali Koç 210 bin lira, Selahattin Baki 200 bin lira, Burak Çağlan Kızılhan da 19 bin 500 lira indirim alan isimler oldu. Bu indirimlerin yanı sıra yöneticilerin açıklamaları sebebiyle kulübe kesilen cezada 400 bin liralık Tahkim indirimi uygulandı.

        BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİN SEBEP OLDUĞU CEZA MİKTARI 4 MİLYON LİRA

        Fenerbahçe'nin ardından en fazla ceza alan kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara toplamda 8 milyon 4 bin liralık ceza verildi.

        REKLAM

        Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 milyon 200 bin lira indirilen siyah-beyazlılara toplamda 6 milyon 804 bin lira ceza kesildi.

        Siyah-beyazlı kulübe cezanın 3 milyon 968 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle verildi.

        Beşiktaş'ta bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'ye 3 seferde toplam 1 milyon lira ceza verilirken, eski yöneticiler Engin Baltacı ve Emre Kocadağ'a ise 3 seferde toplam 1 milyon lira ceza kesildi. Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a da 200 bin lira ceza verildi.

        Siyah-beyazlılarda kulüp başkanı ve yöneticilere toplamda 2 milyon 200 bin liralık ceza verilirken, başkan ve yöneticilerin açıklamaları sebebiyle kulübe de toplamda 1 milyon 800 bin liralık ceza kesildi.

        Eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye 200 bin lira, eski yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'a 200 bin lira, mevcut yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a da 200 bin lira olmak üzere toplam 600 bin lira ceza indirimi uygulandı.

        REKLAM

        Yöneticilerin yaptığı açıklamalar sebebiyle kulübe kesilen 1 milyon 800 bin liralık cezada da toplamda 600 bin liralık indirime gidildi.

        EN ÇOK CEZA ALAN BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN​​​​

        En çok ceza kesilen kulüplerde Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı.

        Karadeniz ekibine PFDK tarafından toplamda 5 milyon 15 bin lira ceza verilirken, bu miktarda 527 bin 142 lira 86 kuruş indirim uygulandı.

        Yapılan indirimin ardından Trabzonspor'a toplamda 4 milyon 487 bin 857 lira 14 kuruş ceza kesildi.

        Başkan Ertuğrul Doğan 5 farklı seferde 1 milyon 820 bin lira ceza aldı. Doğan, aldığı ceza miktarıyla, bu sezon en fazla ceza verilen kulüp başkanı oldu.

        Tahkim Kurulu, Ertuğrul Doğan'ın cezasında 327 bin 142 lira 86 kuruş indirime gitti.

        Karadeniz ekibinin aldığı 5 milyon 15 bin liralık cezanın 1 milyon 444 bin liralık bölümü ise taraftarlarının sebep olduğu olaylardan kaynaklı verildi.

        Bordo-mavililer ayrıca "Anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması" maddesi sebebiyle bu sezon ceza yiyen tek kulüp oldu. Kulübe bu sebeple 112 bin lira para cezası verildi.

        REKLAM

        GALATASARAY'A 5 MİLYON 284 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

        Galatasaray'a, bu sezon PFDK tarafından toplamda 5 milyon 284 bin lira ceza verilirken, Tahkim Kurulu bu cezada 1 milyon 343 bin lira indirim yaptı.

        Sarı-kırmızılı kulüp verilen ceza anlamında ligde en çok ceza yiyen üçüncü ekip olurken, Tahkim tarafından yapılan indirimlerin ardından kesilen ceza miktarıyla dördüncü sırada yer aldı.

        Yapılan indirimlerin ardından Galatasaray'a toplamda 3 milyon 941 bin lira ceza kesildi.

        Başkan Dursun Özbek'e 4 farklı seferde 1 milyon 189 bin lira, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ise 2 farklı dönemde toplam 343 bin lira ceza verildi. Sarı-kırmızılılarda Başkan ve yönetim kademesi toplamda 1 milyon 532 bin lira ceza aldı.

        Dursun Özbek'e verilen 1 milyon 189 bin liralık cezada 500 bin lira, Erden Timur'a verilen 343 bin liralık cezada ise 243 bin lira indirim uygulandı.

        Yöneticilerinin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle Galatasaray Kulübüne verilen 2 milyonluk cezada ise 600 bin liralık indirime gidildi.

        Sarı-kırmızılılar ayrıca belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 150 bin lira, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırılık sebebiyle de 195 bin lira ceza aldı.

        REKLAM

        KAYSERİSPOR, "STADYUMA USULSÜZ SEYİRCİ ALINMASI" MADDESİNDEN 3 KEZ CEZA ALDI

        Sezon başından bu yana toplamda 1 milyon 889 bin lira cezaya çarptırılan Mondihome Kayserispor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle toplamda 844 bin lira ceza kesildi.

        Sarı-kırmızılı ekip 3 farklı seferde "Stadyuma usulsüz seyirci alınması" maddesinden ceza aldı. Kayserispor'a bu madde sebebiyle toplamda 840 bin lira ceza verildi.

        Sarı-kırmızılı kulübün malzemecisi Muammer Kaya da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 39 bin lira cezaya çarptırılırken, sezonun geride kalan bölümünde ceza alan tek malzemeci oldu.

        Bu sezon benzeri olmayan cezalardan birisi Atakaş Hatayspor'a, bir diğeri de Gaziantep FK'ye kesildi.

        Hatayspor, paramedik personel ve doktor olmaması nedeniyle 112 bin lira para cezası alırken, Gaziantep FK de çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı 112 bin lira ceza yedi.

        LİSTENİN EN SONUNDA ALANYASPOR YER ALDI

        Alanyaspor, toplamda 78 bin liralık cezayla bu sezon en az para cezasına çarptırılan kulüp oldu.

        Akdeniz ekibi şu ana kadar kulüp bazında ceza almazken, verilen cezalar şahıslar üzerinden kesildi. Alanyaspor'da eski teknik direktör Ömer Erdoğan ile mevcut teknik adam Fatih Tekke'nin yardımcısı Orhan Çıkırıkçı, toplamda 78 bin lira ile cezalandırıldı.

        REKLAM

        EN YÜKSEK CEZAYA TARAFTARLAR SEBEBİYET VERDİ

        PFDK'nin bu sezon kulüplere verdiği 48 milyon 224 bin 500 liralık cezanın 20 milyon 855 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarların sebep olduğu saha olayları sebebiyle kesildi.

        Başkanlar ve yöneticiler toplamda 12 milyon 462 bin lira cezaya çarptırılırken, yönetimlerin açıklamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kulüplere 8 milyon 700 bin liralık faturaya mal oldu. Başkanlar, yöneticiler ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların kulüplere maliyeti 21 milyon 162 bin lirayı buldu.

        Sporcu ve görevlilere toplamda 1 milyon 959 bin 500 lira ceza kesilirken, çeşitli sebepler nedeniyle kulüpler toplamda 4 milyon 248 bin liralık cezaya çarptırıldı.

        Süper Lig'de oynanan 26. hafta müsabakalarının ardından Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa