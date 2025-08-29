Habertürk
        Pezeşkiyan: İran'ı yok etmek istiyorlar | Dış Haberler

        Pezeşkiyan: İran'ı yok etmek istiyorlar

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin İran'ı yok etmek istediğini ifade ederken, "Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 23:41 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:41
        Pezeşkiyan: İran'ı yok etmek istiyorlar
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin "İran'ı parçalayıp yok etmeyi" hedeflediğini belirterek, "Biz savaş istemiyoruz, ancak onlar savaş istiyorlarsa direnir ve güçlü şekilde karşılarında dururuz." dedi.

        Pezeşkiyan, devlet televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Avrupa ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme imkanına sahip ve "tetik" adı verilen "snapback mekanizmasını" işletme kararı almasına dair soruya Pezeşkiyan, "Biz snapback'in etkinleştirilmesini kesinlikle istemiyoruz ancak birçok uluslararası yasayı ihlal eden bazı Avrupa ülkelerinin bugün bizi bir çerçeveye (nükleer anlaşma) riayet etmemekle suçlaması tartışmalıdır. Bu ülkelerden gelen bu tür iddiaları nasıl kabul edebiliriz?" diye konuştu.

        Bundan öte asıl endişesinin iç anlaşmazlıklar olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Benim korkum geri çekilmeler veya dış tehditler değil; asıl korkum iç anlaşmazlıklar, iç çatışmalar ve bazen küçük meseleler yüzünden ortaya çıkan çatışmalar. Düşmanlar da tam da bu anlaşmazlıkları açgözlülükle bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Pezeşkiyan, "Meclis'ten veya devlet televizyonundan çıkan bazı seslerin de bu ayrımı körüklediğine" dikkati çekti.

        İsrail ve ABD'nin İran ile savaş istediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

        "Savaş istemiyoruz ancak saldırırlarsa onlara güç kullanarak karşı koyarız. Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz. Halkımız ayrıca, savaş çıkması durumunda iç uyum ve birliğin çok daha büyük bir güçle sağlanacağını göstermiştir. Biz çabalıyoruz ancak ABD ve İsrail, İran'ı bölmeye, İran'ı devirmeye çalışıyor. Hiçbir İranlı ülkesinin bölünmesini veya teslim olmasını istemez."

        İran Cumhurbaşkanı, "ABD, kaynaklarımızı elimizden alırken boyun eğmemizi istiyor. Bunu yapmayacağız. Amerika'nın aldatıcı yüzünün ardında kötü bir gerçeklik var. Düşman düşmanlığından vazgeçmeyecek bu yüzden biz de birliğimizi terk etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İran'daki yabancı sosyal medya platformlarına erişim engelleri

        İran'daki bazı yabancı sosyal medya platformlarına erişim engellerini kaldırma konusunda hükümetin çalışmalarına değinen Pezeşkiyan, "Filtreleme fikri yanlış ve bunu ilgili kurumlardaki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ve karar alma oturumlarında söyledik." dedi.

        Pezeşkiyan, konunun çözümü için farklı yetkili kurumlarla ortak görüşe varmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bunu kavga ederek çözmek istemiyoruz. Çabamız, ikna etmek, mevcut eğilimin yanlış olduğunu göstermek. Kullanıcıların internete VPN'lerle erişmesi, uygulanan filtrelemeden bile daha kötü. Filtrelemenin bir sorunu çözdüğü fikri yanlış bir kanı." şeklinde konuştu.

        Yabancı sosyal medya platformlarına erişim engellerinin kaldırılmasının İsrail ile savaş nedeniyle geciktiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Söz konusu platformların temsilcileri de İran'a gelerek ülkede bir ofis kurmayı planlamıştı ancak son savaş nedeniyle süreç gecikti." ifadelerini kullandı.

        Zorunlu başörtüsü yasasının artık uygulanmaması

        Ülkedeki zorunlu başörtüsü yasasının artık uygulanmaması kararının sorulması üzerine Pezeşkiyan, "Benim izlenimim, eğer böyle bir eylemde bulunulursa (yasa uygulansaydı) toplumda gerginlik veya çatışma çıkabileceği yönündeydi." dedi.

        Yazı Boyutu
