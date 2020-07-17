Pratik yapılışıyla peynirli poğaça tarifi dilediğiniz her malzeme ile hazırlanabilir. Hamurlarımızı elimizde açarken çok bastırmadan açmaya özen göstermelisiniz. Çok bastırırsanız, poğaçalarımız daha sönük olacaktır. Tepsiye yerleştirdikten sonra 5-10 dakika tepside dinlendirip, fırına öyle yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de daha kabarık peynirli poğaçalarımız olacaktır.

Peynirli Poğaça Malzemeler:

1 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 adet yumurta

Alabildiği kadar un

İç Harcımız İçin;

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Peynirli Poğaça Yapılışı:

Yumurtamızın akını ve sarısını ayırıp, akını hamur kabımıza alıyoruz.

Üzerine yoğurdumuzu, yağımızı, sütümüzü ve tuzumuzu alıp, karıştırıyoruz.

Unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyip, hamurumuzu yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.

Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz.

Hamurumuzu beklerken beyaz peynirimizi eziyoruz.

Maydanozlarımızı ince ince kıyıp, peynirimizle karıştırıyoruz.

Dinlenen hamurumuzdan küçük parçalar kopartıyoruz ve elimizle açıyoruz.

Açtığımız hamurlarımızın orta kısmına peynirli harcımızdan koyuyoruz ve kapatıyoruz.

Hazırladığımız poğaçaları yağlanmış fırın tepsimize diziyoruz.

Ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz ve tepsimizi ısınmış 180 derecelik fırına yerleştiriyoruz.

Üzeri kızarana kadar pişirip, fırından çıkartıyoruz.

İlk sıcağı geçen peynirli poğaça larımızı servise sunuyoruz.

larımızı servise sunuyoruz. Afiyet olsun.