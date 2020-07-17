Pratik yapılışıyla peynirli poğaça tarifi dilediğiniz her malzeme ile hazırlanabilir. Hamurlarımızı elimizde açarken çok bastırmadan açmaya özen göstermelisiniz. Çok bastırırsanız, poğaçalarımız daha sönük olacaktır. Tepsiye yerleştirdikten sonra 5-10 dakika tepside dinlendirip, fırına öyle yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de daha kabarık peynirli poğaçalarımız olacaktır.
Peynirli Poğaça Malzemeler:
- 1 su bardağı kadar yoğurt
- 1 su bardağı kadar sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı kadar tuz
- 1 adet yumurta
- Alabildiği kadar un
İç Harcımız İçin;
- 250 gram beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
Peynirli Poğaça Yapılışı:
- Yumurtamızın akını ve sarısını ayırıp, akını hamur kabımıza alıyoruz.
- Üzerine yoğurdumuzu, yağımızı, sütümüzü ve tuzumuzu alıp, karıştırıyoruz.
- Unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyip, hamurumuzu yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
- Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz.
- Hamurumuzu beklerken beyaz peynirimizi eziyoruz.
- Maydanozlarımızı ince ince kıyıp, peynirimizle karıştırıyoruz.
- Dinlenen hamurumuzdan küçük parçalar kopartıyoruz ve elimizle açıyoruz.
- Açtığımız hamurlarımızın orta kısmına peynirli harcımızdan koyuyoruz ve kapatıyoruz.
- Hazırladığımız poğaçaları yağlanmış fırın tepsimize diziyoruz.
- Ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz ve tepsimizi ısınmış 180 derecelik fırına yerleştiriyoruz.
- Üzeri kızarana kadar pişirip, fırından çıkartıyoruz.
- İlk sıcağı geçen peynirli poğaçalarımızı servise sunuyoruz.
- Afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!