26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kars'ın Boğatepe köyünde 139 yıllık mandıranın vatandaşlarca restore edilmesiyle oluşturulan "Peynir Müzesi", yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre gravyer peyniri üretiminde öne çıkan köyde 1880'de inşa edilip uzun süre kullanılmayan mandıra, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği öncülüğünde vatandaşlarca restore edilip müzeye dönüştürüldü.
Peynir yapımında kullanılan libreli terazi, kaşar kapları ve deposu, gravyer pişirme aparatları, maya fıçısı, tuz kalıpları gibi ürünlerin sergilendiği müzeyle, kültürel mirasın tanıtılması ve yaşatılması hedefleniyor.
Müze, özellikle Doğu Ekspresi ile bölgeye gelenleri misafir ediyor. Dernek Başkanı Zümran Ömür, köyde 32 tür peynir olduğunu öğrendiklerini söyledi. Boğatepe'de 2010'da Türkiye'de ilk, dünyada ikinci ekopeynir müzesini kurduklarını belirten Ömür, "Müzemizin hedefi, 32 tür peynirimizi, kültürümüzü, gelecek nesillere taşıyabilmek" dedi.
Müzenin 2011'den bu yana aktif kullanıldığını anlatan Ömür, "Geçen sene daha çok duyuruldu. Yerli ve yabancı çok sayıda turist geldi. Geçen yıl 17 bin kişiyi müzede ağırladık, bu yıl sayının 20 bini geçeceğini düşünüyoruz, talep çok" diye konuştu.
Müze, peynirin tarihine ışık tutuyor Ömür, "Müzede peynirin ve atalarımızın tarihi, yaşatılan tarih var. Peynir, gravyer burada anlatılıyor. 32 tür peynirin nasıl yaşatılması gerektiği, tıbbi bitkilerin önemi ve kadınların burada neler başardığı anlatılıyor" ifadelerini kullandı.
Müzenin yerli ve yabancı turistlerin ilgiodağı olduğunu dile getiren Ömür, şunları kaydetti, "Müzede, peynir yapımında kullanılan ve köylülerce bağışlanan malzemeler de yer alıyor. Peynir yapımıyla ilgili yayık, peynir sepetleri var. Peynirin nasıl hazırlandığını gösteren kazanlar var. Gravyerin ve kaşar peynir yapımının hikayesi mevcut. Burada kaybolan peynir çeşitliliğimizin tarihçesi var. Herkesi Kars'ın merkez köyü, 2 bin 400 rakımlı Boğatepe'ye bekliyoruz."
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