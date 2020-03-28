Peyderpey sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PEYDERPEY NASIL YAZILIR? PEYDERPEY AYRI MI YAZILIR BİRLEŞİK Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, peyderpey şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "peyder pey, pevderpey, pey derpey" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'peyderpey'dir.

PEYDERPEY SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş' anlamlarına gelen peyderpey, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.