Petrol fiyatları yükselişte

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Brent ham petrolü 1,39 dolar değer kazanarak varil başına 87,48 dolar ile 27 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolü ise varil başına 83,17 dolardan işlem gördü.

OPEC+ ittifakının arz kesintisini Haziran sonuna kadar uzatması ve Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılara ek olarak Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler fiyatların artması yönünde bir etken oldu.

Önceki seansta petrol fiyatları, ham petrol ithalatındaki artış ve durağan benzin talebinin etkisiyle ABD ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan beklenmedik yükselişin baskısı altında kalmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.