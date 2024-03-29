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        Haberler Gündem Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı

        Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol kırmızı bülteniyle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un, İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:52 Güncelleme: 29.03.2024 - 08:15
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        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

        "GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ"

        Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasında bulundu.

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