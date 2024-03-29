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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥Talgat Baisaov ve

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥 Maxat Rakhishov

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/yZoCTRFTjn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ" Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasında bulundu.