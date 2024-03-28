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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Avcılar'da dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü! - En son haberler

        Avcılar’da dehşet: 3 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde öldürdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. İstanbul Avcılar'da Vehbi Yıldız, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 22:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:26
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        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
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        Avcılar’da Vehbi Yıldız ile eşi Serap Yıldız arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Vehbi Yıldız, eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

        Olay, bu akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak’ta bulunan bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında evde bulunan çocuklar Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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