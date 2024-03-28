Festivalde saçılacak mesirler, geleneksel yöntemle hazırlanıyor
Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar sürerken, saçılacak olan 7 ton mesir macunu, 15 kadın tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Dev kazanlarda kaynatılan macun, kadınların ellerinde işlenip, istiflendiği çuvallarda saçılacağı günü bekliyor
- 1
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi.
- 2
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 484'üncü kez halka saçılmak için hazırlanıyor.
- 3
15 kadın tarafından Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesindeki dev kazanlarda hazırlanan mesir macunları, işlendikten sonra tek tek kağıtlara sarılıyor.
-
- 4
5 asırlık geleneğe uygun olarak, 41 çeşit baharat kullanılıp hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, halka da istiflendiği çuvallarla saçılacak
- 5
Mesir üretimi yapılan atölyedeki kadınların şefliğini yapan Fatma Hanım Suna, "Heyecanla, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yıllardan beri geleneksel olarak ürettiğimiz macunumuzu saçılmak üzere üretmeye başladık.
- 6
Mesir macunumuzu önce şeker ve suyunu kaynatıyoruz. 24 saat dinlendirmeye alıyoruz. Ertesi gün de üretime alıyoruz. Kaynattığımız macunumuzu 41 çeşit baharatla yoğurarak, karıştırıyoruz. Daha sonra çubuk haline getirerek, kesimini yapıyoruz.
-
- 7
Bol bol şifa dağıtacağız. Vatandaşlarımız bu yıl büyük bir heyecan yaşayacak. Biz de mutlu, gururlu bir şekilde onların o yaşadıkları heyecana ortak olacağız. Bu açıdan çok mutluyuz" diye konuştu.
- 8
41 ÇEŞİT BAHARAT
483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununda şu baharatlar bulunuyor:
- 9
Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba.
-
- 10
Limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16