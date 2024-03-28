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        Haberler Magazin Erkan Petekkaya babasına veda etti - Cenaze töreninde talihsiz olay - Magazin haberleri

        Erkan Petekkaya babasına veda etti

        Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, babası Akın Petekkaya'nın cenazesini toprağa verdi. Cenazede talihsiz bir olay yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:16
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        • 1

          Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya dün vefat etti. 81 yaşında hayata veda eden Akın Petekkaya, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

        • 2

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Akın Petekkaya, bugün Kavacık Görele Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar ve Mehmet Yiğit Alp gibi sinema ve müzik dünyasından çok sayıda tanınmış isim cenazede hazır bulundu.

        • 3

          Erkan Petekkaya, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Akın Petekkaya’nın cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.

        • 4

          TALİHSİZ OLAY

          Cenaze namazı öncesi talihsiz bir olay yaşandı. Saruhan Hünel, otomobiliyle kalabalığın içerisinde bulunan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşın ayağında şişlik ve morluk oluştu.

        • 5

          Kaza sonrası taraflar arasında ufak bir tartışma yaşanırken Saruhan Hünel; "Karşı yönden gelen araç beni sıkıştırdı. Sağa kaçayım derken adamın ayağını ezdim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. Cenaze sonrası hastaneye gideceğiz" diye konuştu.

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