Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Küçükçekmece'de son dakika halı fabrikasında yangın: Gece başladı hala sürüyor - Güncel haberler

        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul Küçükçekmece'de bir halı fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

        • 2

          Yangın, saat 06.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında çıktı. Yangını gören fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        • 3

          İstanbul'un birçok noktasından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürdü. İşçilerin kendi imkanlarıyla fabrikadan çıktığı öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        • 4

          "DUYUP GELDİM"

          Fabrika işçilerinden İrfan Akay, "Çok üzgünüz sıkıntımız büyük. Gece vardiyasındaki arkadaşlarımdan duyup geldim. Bir yardımım dokunur diye. İtfaiyemizden Allah razı olsun yangını söndürdüler. İçeride çalışan işçiler vardı. Güvenlik görevlisi yangını söndürmeye çalışıyor. Söndüremeyince işçilere haber veriyor ve işçiler dışarı çıkıyor. İşçiler çıkınca da elektrikler kesiliyor" dedi.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Habertürk Anasayfa