        Petra Kvitova'dan emeklilik kararı! - Tenis Haberleri

        Petra Kvitova'dan emeklilik kararı!

        Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Petra Kvitova, kariyerini noktaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:10
        Petra Kvitova'dan emeklilik kararı!
        Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık ile emekli olacağını Haziran ayında duyuran 35 yaşındaki Çek raket, ilk turda Fransız Diane Parry'ye 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilmesinin ardından kortlara veda etti.

        Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluğa uzanan Kvitova, WTA turnuvalarında teklerde 31 kez zirvede yer aldı.

