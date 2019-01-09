Petlas ihracatta 200 milyon doları aştı

Dünya üzerinde 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, 2018 yılında 202 milyon dolar düzeyinde ihracat rakamına imza attı. Petlas, 2017 yılında 170 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı. 2018 yılında toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, ülkemizin tüm ihracatçıları arasında “En Çok Ülkeye İhracat Yapan” 11. kuruluş olma özelliği taşıyor.

Petlas, 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve ülkemizin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.

HEDEF ÇEYREK MİLYAR DOLAR

Petlas’ın ihracatını, 2017 yılına oranla yüzde 17,6 seviyesinde artırarak 202 milyon dolara taşıdığını söyleyen Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “Hepimize gurur veren bu başarı, bir sonraki hedefimiz için bir sıçrama tahtasıdır. 2019 yılında ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine taşımayı, ülkemize çeyrek milyar doların üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Petlas’ın Kuzey Amerika’dan Okyanusya ülkelerine, Afrika ve Orta Doğu’dan Kuzey İskandinavya’ya yayılan geniş bir coğrafyada, 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğuz Ay, “2005 yılında AKO Grup (Abdulkadir Özcan A.Ş.) tarafından satın alınan Petlas’ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon Dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. Yerli sermayenin sürekli yatırımlarının, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji ve yerli iş gücü ile değere dönüşmesi, Türkiye’nin küresel erişimli markası Petlas’ın büyüme ivmesini güçlendiriyor” dedi.

8 KAT ARTTI

2005 yılında gerçekleşen satın alma ve sonrasındaki yatırımlar sonucunda Petlas’ın ihracatı, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 8 katın üzerinde bir artışla 202 milyon dolar mertebesine ulaştı. Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu. Petlas’ın 2005 yılı öncesi 630 kişiye düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı da bugün sektörün en yükseği olan 3 bin kişiye çıkmış durumda.

Petlas’ın önde gelen ihracat pazarları, alfabetik dizilişle şu şekilde sıralanıyor: ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İspanya, İsveç, İtalya, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Ukrayna, Yunanistan.