PETDER'in yeni başkanı Abbasoğlu

PETDER (Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği) 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2025 Perşembe günü düzenlendi. Genel Kurul’un ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda PETDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu seçildi.

1996 yılında petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulan sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarından PETDER’in 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda PETDER’in geçmiş döneme ait faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı ve son 2 yıla ilişkin bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2025-2027 dönemi PETDER Yönetim Kurulu da belirlendi. Söz konusu dönemde PETDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

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Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Abbasoğlu (Petrol Ofisi A.Ş.)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mahmut Çil (Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.)

Muhasip Üye: Özgür Kahramanzade (Opet Petrolcülük A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Erdem (Shell & Turcas Petrol A.Ş.)

Ahmet İzzet Eke (Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.)

Çağdaş Demirağ (TP Petrol Dağıtım A.Ş.)

Hasan İlker Yükselir (SOCAR Turkey Petrol Ticaret A.Ş.)

Mustafa Ergi (Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş.) Denetim Kurulu: Senem Çınar

Cevza Landais

Berç Germeyan Seçimin ardından önceki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abbasoğlu; “PETDER yaklaşık 30 yıldır, enerjinin sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolünü ulusal ve uluslararası paydaşlar nezdinde destekleyen önemli çalışmalara imza atıyor. Şahsımı sektörün referans kurumlarından biri olan PETDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığına uygun gören sektör temsilcilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de üyelerimizle birlikte katma değerli proje ve inisiyatifler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu. REKLAM Plaket Takdimi Fotoğrafı: Solda: Mehmet Abbasoğlu Sağda: Ahmet Erdem Yeni Yönetim Kurulu Toplu Fotoğrafı (soldan sağa): Köksal Onur İnci (PETDER Genel Sekreteri) Mustafa Ergi (Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş.)

Ahmet Erdem (Shell & Turcas Petrol A.Ş.) Özgür Kahramanzade (Opet Petrolcülük A.Ş.) Mehmet Abbasoğlu (Petrol Ofisi A.Ş.) Mahmut Çil (Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.) Ahmet Eke (Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.) İlker Yükselir (SOCAR Turkey Petrol Ticaret A.Ş.) Çağdaş Demirağ (TP Petrol Dağıtım A.Ş.)