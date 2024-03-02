PETA'dan Victoria Beckham'a protesto

Kıyafetlerde gerçek hayvan derisi kullandığı için protesto edilen Victoria Beckham, konuyla ilgili açıklamada bulunmadı. Beckham, kıyafetlerinde gerçek kürk kullanmıyor ancak 'PETA' bazı kıyafetlerde gerçek derinin kullanıldığını öne sürdü. 'PETA Vakfı' daha önce de New York, Milan ve Londra'da yapılan defilelerde protesto düzenlemişti.

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