Peşi sıra mı? Peşisıra mı? Peşisıra / peşi sıra kelimesi yani zarf bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK kılavuzunda ayrı ve bitişik kelimelerin nasıl yazılacağı detaylarıyla aktarılıyor.

Merak edenler için peşisıra kelimesinin yazımını haberimizde derledik.

TDK'ya göre peşi sıra ayrı olarak yazılıyor.

"Uçaklar birbiri peşi sıra birer bomba atıp gittiler." - Orhan Kemal