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        Haberler Dış Yazar Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine "Rolex" baskını: Kapısı koçbaşıyla kırıldı

        Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine "Rolex" baskını: Kapısı koçbaşıyla kırıldı

        Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evinde yasadışı zenginleşme ve lüks saatleri beyan etmediği gerekçesiyle arama yapıldı. Evin kapısı koçbaşıyla kırılırken Başbakan Gustavo Adrianzen, baskının anayasaya aykırı olduğunu savundu

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:01
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        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
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        Peru'da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

        Boluarte'nin evine, yasadışı zenginleşme ve lüks saatleri beyan etmediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde polis baskını düzenlendi. Polis ekipleri, Devlet Başkanı'nın evinin kapısını koçbaşıyla kırdı.

        Evde Boluarte'nin beyan etmediği 10'dan fazla Rolex marka pahalı saat arandı. Yetkililer baskının "arama ve el koyma amacı taşıdığını" açıkladı.

        AFP haber ajansı, Devlet Başkanı'nın baskın sırasında evde olmadığını bildirdi. Haberde polis ve savcılık tarafından ortak yürütülen operasyonun Peru kanalı Latina'da yayımlandığına dikkat çekildi. Başkent Lima'daki evin etrafının polisler tarafından sarıldığı görüldü.

        Baskına tepki gösteren Başbakan Gustavo Adrianzen, "Bu kabul edilemez bir rezalet" dedi. Adrianzen baskının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

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        61 yaşındaki Boluarte'nin saatleri, La Encerrona adlı haber kuruluşunun yaklaşık iki hafta önceki haberiyle gündeme gelmişti. Haberde Boluarte'nin, resmi etkinliklerde birbirinden farklı Rolex saatler taktığına dikkat çekilmişti. Boluarte'nin kolundaki saatlerin, devlet başkanını göreve geldiği Aralık 2022'den sonra görüldüğü iddia edilmişti.

        BOLUARTE: ELLERİM TEMİZ

        Ancak bu iddiaları reddeden Boluarte, geçen hafta yaptığı açıklamada "Hükümet Sarayı'na ellerim temiz bir şekilde girdim. Ellerim temiz bir şekilde ayrılacağım" demişti.

        Devlet Başkanı, yıllardır çalıştığını ve biriktirdiği paralarla bu saatleri aldığını söylemişti.

        Savcılık, Boluarte'nin ofisini saatlerle ilgili çarşamba kontrol etmek istemişti. Ancak Devlet Başkanı'nın avukatları, bu günün Boluarte'nin randevularıyla çakıştığını belirterek kontrolün başka bir zaman yapılmasını istemişti.

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