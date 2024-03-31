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        Haberler Dünya Peru'da polis, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın yaptı

        Peru'da polis, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın yaptı

        Peru'da Ulusal Polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:48 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:48
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        Peru polisi, Cumhurbaşkanı'nın evine baskın yaptı
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        Ulusal basında çıkan habere göre, savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yaptı.

        Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

        Mülke giriş izni verilmemesi nedeniyle savcılığın talimatı sonucu güvenlik güçleri evin kapısındaki kilidi kırdı.

        Polis baskını sırasında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

        Öte yandan Başbakan Gustavo Adrianzen, konuyla ilgili açıklamasında, baskına tepki göstererek, "Olanlardan dolayı öfkeliyim, bu gece vuku bulanlar, Cumhurbaşkanı ve onun temsil ettiği makama saygısızlık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

        "Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bir süredir soruşturma yürüten savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.

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