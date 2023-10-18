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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Peru-Arjantin maçında Lionel Messi'den yeni rekor! - Futbol Haberleri

        Lionel Messi'den yeni rekor!

        Arjantinli yıldız Lionel Messi adını bir kez daha tarihe yazdırdı... 36 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Peru'yu 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:14
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          Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündemde.

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          Arjantin, Peru deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Lionel Messi, 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

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          Messi için ise bu başarı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

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          LUIS SUAREZ'İ GERİDE BIRAKTI

          2023 Ballon d'Or'un favorilerinden olan yıldız oyuncu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde ulaştığı 31 golle Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.

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          Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi için "Umarım oynayabildiği kadar oynar çünkü herkes onu sahada görmekten mutlu" dedi.

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          36 yaşındaki futbolcu ise takımın başarısına dikkat çekerek, oynadıkları her maçta tarihin en iyi takımı olmaya daha da yaklaştıklarını söyledi.

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