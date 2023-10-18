Lionel Messi'den yeni rekor!
Arjantinli yıldız Lionel Messi adını bir kez daha tarihe yazdırdı... 36 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Peru'yu 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.
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Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündemde.
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Arjantin, Peru deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Lionel Messi, 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
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Messi için ise bu başarı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
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LUIS SUAREZ'İ GERİDE BIRAKTI
2023 Ballon d'Or'un favorilerinden olan yıldız oyuncu, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde ulaştığı 31 golle Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.
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Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi için "Umarım oynayabildiği kadar oynar çünkü herkes onu sahada görmekten mutlu" dedi.
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36 yaşındaki futbolcu ise takımın başarısına dikkat çekerek, oynadıkları her maçta tarihin en iyi takımı olmaya daha da yaklaştıklarını söyledi.
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