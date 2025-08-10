Gökyüzü, bu yaz bir kez daha yıldız yağmuruna sahne oluyor. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının ardında bıraktığı izlerin yarattığı Perseid Meteor Yağmuru, temmuzdan bu yana ufkumuzu süslerken, önümüzdeki günlerde en yoğun ve parlak anına ulaşacak. Saatte 100’e yakın kayan yıldızın geceyi aydınlatacağı bu göksel dans, Türkiye’de de çıplak gözle izlenebilecek. İşte Perseid Meteor Yağmuru hakkında bilgiler...