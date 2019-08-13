Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, dün gece görsel şölen yaşattı. Işık kirliliği nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun olarak görülemeyen meteor yağmuru, en çok şehir ışıklarından uzak yerlerde gözlemlenebildi.

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı veya meteor yağmuru, 12 Ağustos'ta olduğu gibi bu gece de izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmuru dünyanın her yerinden izlenebilir. Tabii dünyadaki ışık kirliliğini gösteren harita uygulamasına göre büyük şehirlerde meteor yağmurunu izlemek pek de mümkün değil. Şehir ışıklarının gösterildiği haritaya bakacak olursak kırmızı renkte gösterilen yerlerde, meteor yoğun olarak gözlenemiyor.

Yeşil yerler ise meteorun görülebildiği bölgeler olarak gösteriliyor. Sonuç olarak haritaya göre İstanbul'un sadece kıyı kesimlerinden meteor yağmuru izlenebiliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN OLUR?

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen meteor yağmuru hakkında konuşan Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid meteor yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

METEOR YAĞMURUNU İZLEYEBİLMEK İÇİN TAVSİYELER

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, 'Meteor yağmuru nasıl izlenir?' sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

SÖNÜK GÖKTAŞLARI ZOR GÖRÜLÜYOR!

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.