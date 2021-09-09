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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda sütun ve yazıtlar bulundu

Adıyaman'da, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda avlu döşeme alanı ile sütün ve yazıtlar bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede 100 gündür süren ve yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan kazılarda amaçlarının Perre Antik Kenti'yle ilgili önemli bulgulara ulaşmak olduğunu söyledi

09.09.2021 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Perre Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif
DHA

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre 100 gündür devam eden kazı çalışmasında bir evin avlunun zemin döşemesi ile sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler bulundu.

Kazı çalışmalarında avlu döşeme ve üstü kemer şeklinde sütunlar bulunduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki kazının önemi ilk kez Perre Antik Kenti´nin tespit edilen yerleşim alanında çalışma yapılmış olması. Burada yaptığımız kazılar sonucunda mermer taştan yapılmış avlu ile ağırlıkları 400 ile 500 kilo arasında değişen ile su kanalları ortaya çıktı. Kanalların taşlarının üzerinde, hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar var" dedi.

Bölgenin bir tapınağın alt döşemeleri olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Alkan, "İlerleyen günlerde devam edecek olan kazılarda yeni ve önemli detaylara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Bölgede yürütülen çalışmalarda daha önce içlerinde iskeletler bulunan 2 kaya mezar bulunduğunu belirten Alkan, "Bu bölgede doğal şartlar elverdiği sürece yıl sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 dönümlük alandaki kazı çalışmalarını tamamlamak. Önümüzdeki yıl ise kazı alanını genişleterek Perre Antik Kenti ve o dönemin tüm izlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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