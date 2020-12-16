2015 yılına kurulan ve aynı yıl Twitter tarafından satın alınan canlı yayın uygulaması Periscope kapanıyor. Periscope tarafından “Elveda Periscope” başlığıyla yapılan resmi duyuruya göre uygulama Mart 2021’e tarihe karışacak. Periscope’un konuyla ilgili açıklamasında, kapanma kararı şu sözlerle duyuruldu:

“Periscope'u Mart 2021'e kadar ayrı bir mobil uygulama olarak sonlandırmak için zor bir karar verdiğimizi paylaşıyoruz. Öncelikle, bu kararı neden verdiğimiz konusunda şeffaf olmak istiyoruz. Gerçek şu ki Periscope uygulaması bir süredir sürdürülemez bir bakım modu durumunda. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zaman içinde artmaya devam edeceğini biliyoruz. Canlı video yayınlarının sorunları çözme gücüne hâlâ inanıyoruz, bu nedenle Periscope'un temel özelliklerinin çoğunu Twitter'a getirdik. 2020 olayları nedeniyle yeniden önceliklendirdiğimiz tüm projeler olmasaydı bu kararı muhtemelen daha erken verirdik.”

TÜRKİYE’DE ‘SCOPE’ OLMUŞTU

2015 yılında kullanıma açılan Periscope’un özellikleri 2016 yılından bu yana Twitter platformuna da entegre edilmişti. Türkiye’de 12 Haziran 2018’de mahkeme kararı ile uygulamanın ismini kullanma hakkını, Periskop isimli bir Türk firmasının başvurusu üzerine yasaklanmıştı. Bunun üzerine canlı yayın platformu o tarihten bu yana Türkiye’de Scope adı ile yoluna devam etmişti.

BTK PARA CEZASI KESMİŞTİ

Öte yanda Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine temsilci atama zorunluluğu getirilmiş ve bu düzenlemeye uymadığı için Periscope'da da ceza kesilmişti. Bu kapsamda, yasanın gereğini yerine getirmeyen Persicope'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kasım ayında 10 milyon TL ve ardından Aralık ayı başında da 30 milyon TL para cezası kesilmişti.