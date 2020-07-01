Öte yandan İbrahim Tatlıses’in, sevgilisi Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la tanıştırdığı ortaya çıktmıştı.

Ünlü türkücü, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada olduğu bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü:

“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”



