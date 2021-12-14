"Dördüncü aşımı oldum"

AA

Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında Türkiye'de ilk maviye dönen Muğla'da ünlü sanatçılar aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Çekimleri Muğla'da gerçekleşen dizide rol alan Perihan Savaş (64), 4'üncü doz koronavirüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdı. Usta oyuncuya, aşı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti.

"AŞI" ÇAĞRISI

Savaş, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

"BOL ANTİKOR OLSUN"

Savaş, o anları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü isim, "4. aşımı oldum. Bol antikor olsun." ifadelerini kullandı.