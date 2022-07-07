Peribacaları değil 'Gelin Kayalıkları'

İHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı bitiminde, Keban Baraj Gölü girişinde bulunan kaya oluşumları dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre ilçe halkı tarafından 'Gelin Kayaları' olarak adlandırılan oluşum, peribacalarını andırıyor.

Son zamanlarda kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölge halkı restorasyon yapılarak kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Gelin Kayaları hakkında bilgi veren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, “Tağar Çayı'nın bitimi Keban Baraj Gölü'ne bitişik olan kısımda Gelin Kayalıkları bulunuyor. Gelin Kayalıkları son zamanlarda vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Peribacalarının aynısı diyemeyiz ama çok benzerlikleri var. Çünkü burası binlerce yılda oluşmuş" dedi.