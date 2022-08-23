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Pergamon kazılarında 'ampulla' denilen hacı şişesi bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde, Pergamon Antik Kenti'ndeki kazılarda Kızıl Avlu'nun yakınında yeni ortaya çıkarılan peristilli (avlulu) evin yer aldığı alanda, 'ampulla' olarak tanımlanan hacı şişesi bulundu. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, "Hacı şişesi olarak tanımlayabileceğimiz bir buluntuya rastladık. Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu anlaşılıyor" dedi

23.08.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pergamon Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında her geçen gün keşfedilen yeni yapılar, tarihe ışık tutuyor.

  • DHA'nın haberine göre saha çalışmalarında Kızıl Avlu'nun yakınında yeni ortaya çıkarılan peristilli (avlulu) eve ve çevresinde yeni mozaikler, iskelet ile mezar kalıntılarına rastlanıldı. Aynı zamanda evin yer aldığı alanda, 'ampulla' olarak tanımlanan hacı şişesi bulundu.

  • Erken Roma, Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere 4 farklı tarihi döneme ait buluntuların yer aldığını kaydeden Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, "Bugüne kadar özellikle Akropol üzerinde çalışmalar yaptık ancak Pergamon Antik Kenti bugünkü Bergama'da da devam ediyor ve çok daha fazlası bulunuyor.

  • Her geçen gün ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Yeni mozaiklerin ve tabakaların yanı sıra hacı şişesi olarak tanımlayabileceğimiz bir buluntuya rastladık. Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

  • "ANTİK ŞEHİR, MODERN ŞEHRİN ALTINDA YER ALIYOR"

    Saha çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pirson, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pergamon Antik Kenti'ndeyiz. Bergama özellikle Helenistik dönem Anadolu tarihi için oldukça önemli. M.Ö. 3 ile 1'inci yüzyılları arasını kapsayan Helenistik dönemin yanı sıra Roma İmparatorluğu zamanından kalan buluntular da yoğun bir şekilde araştırma konumuzu oluşturuyor.

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